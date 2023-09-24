Nevşehir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Nevşehir'de Yakup B. idaresindeki 4otomobil, Avanos-Kayseri kara yolu Sarıhıdır Kavşağı yakınlarında M.U.B. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi ise yaralandı
Nevşehir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yakup B. idaresindeki 43 AEL 731 plakalı otomobil, Avanos-Kayseri kara yolu Sarıhıdır Kavşağı yakınlarında M.U.B. yönetimindeki 38 KN 187 plakalı kamyona arkadan çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin sürücüsü Yakup B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada otomobilde bulunan F.B. ile kamyon sürücüsü M.U.B. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.