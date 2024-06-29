Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç devrildi: 4 yaralı

Nevşehir'den Gülşehir ilçesi istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsü T.Y'nin Sulusaray kavşağında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarına devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada araç sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.