Nevşehir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs tabelaya çarptıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Nevşehir'de minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı.
TABELAYA ÇARPIP DEVRİLDİ
Nevşehir-Kayseri karayolunda seyir halinde olan T.İ. yönetimindeki minibüs, Bozca köyü yakınlarında uyarı tabelalarına çarptı, ardından devrildi.
KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre; sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken beraberindeki Dursun Yıldız (34) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.