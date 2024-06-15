Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs tabelaya çarptıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 00:26 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nevşehir'de minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı.

        TABELAYA ÇARPIP DEVRİLDİ

        Nevşehir-Kayseri karayolunda seyir halinde olan T.İ. yönetimindeki minibüs, Bozca köyü yakınlarında uyarı tabelalarına çarptı, ardından devrildi.

        KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre; sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken beraberindeki Dursun Yıldız (34) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?