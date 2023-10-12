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        Haberler Gündem Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

        Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 22:50 Güncelleme: 12.10.2023 - 22:50
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        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
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        Kırşehir-Kayseri kara yolunda, tarım işçilerini taşıyan V.S. yönetimindeki minibüs, Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek köyü yakınlarındaki kavşakta R.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına, minibüs ise orta refüje çarptı.

        14 KİŞİ YARALANDI

        Kazada, her iki aracın sürücüsüyle 12 tarım işçisi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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