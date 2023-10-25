Nevşehir'de nakliye kamyonunda 98 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Nevşehir'de eşya taşımada kullanılan kamyonda 98 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri kamyonu, Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda durdurdu.
Narkotik köpeği "Ateş"in de katıldığı aramada, ev eşyalarının arasına gizlenmiş, kokuyu önlemek için kahve serpiştirilmiş çuvallarda 98 kilogram uyuşturucu bulundu.
Diyarbakır'dan İzmir'e gitmek için yola çıktığı anlaşılan kamyondaki şüpheliler Y.A, N.A. ve E.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Nevşehir Devlet Hastanesindeki muayenelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.