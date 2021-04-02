Nevşehir'de otizmli çocuklar gökyüzüne mavi balon bıraktı

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Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Belediye Başkanı Mehmet Savran, merkezde eğitim alan otizmli çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Belediye Türk Halk Müziği korosunun çeşitli türküleri seslendirdiği etkinlikte, Başkan Savran, otizmli çocuklarla pasta kesti. Merkezin bahçesine hatıra fidanı diken çocuklar, gökyüzüne mavi balon bıraktı.

Savran, gazetecilere, "Otizm farklı gelişim seyreden bir hastalık olduğu için çocukların özel eğitim almaları gerekiyor. Eğitim alan çocukların yetiştik birey olduklarında topluma daha çok katılımı sağlanabiliyor. Otizm konusunda erken tanı ve tedavi çok önemli. Belediyemiz bünyesindeki eğitim merkezinde çocuklara farklı aktivitelerle özel eğitim veriliyor." dedi.