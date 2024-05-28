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        Haberler Gündem Nevşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Güncel haberler

        Nevşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Nevşehir'de ikindi vakti başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 18:41 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:19
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        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Kentte ikindi vakti başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

        Nevşehir-Acıgöl kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yağışın ardından oluşan su birikintisi trafiği aksattı.

        Yol iş makinesiyle yürütülen çalışmayla ulaşıma açıldı. Trafik polisleri de ulaşımın sağlanması için yoğun çaba harcadı.

        Öte yandan bu yol üzerindeki Nevşehir Çıraklık Eğitim Merkezi'nin bodrum katını da su bastı.

        İtfaiye ekibi ve görevliler su tahliyesi yaptı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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