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        Haberler Gündem Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı - Güncel haberler

        Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı

        Nevşehir-Kayseri yolunda seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 00:19 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:19
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        Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı
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        Olay, saat 23.00 sıralarında Nevşehir- Kayseri yolu Garipçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        Yasin K. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Sürücü Yasin K. otomobilini durdurarak aracı terk ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında, kullanılamaz hale gelen otomobilin kiralık olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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