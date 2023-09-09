Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Nevşehir-Kayseri yolunda seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi
Olay, saat 23.00 sıralarında Nevşehir- Kayseri yolu Garipçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Yasin K. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücü Yasin K. otomobilini durdurarak aracı terk ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, kullanılamaz hale gelen otomobilin kiralık olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.