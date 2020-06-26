Nevşehir'de YKS'ye girecek öğrencilere 30 ton karpuz dağıtıldı

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı mahallelerdeki 13 okulda görevlendirilen ekipler, sınav yerlerini görmek için gelen öğrenciler ve velilerine karpuz ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Geçen hafta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere 27 ton karpuz dağıttıklarını anımsatan Arı, bugün de YKS'ye girecek öğrencilere 30 ton karpuz ikram ettiklerini belirtti.

Arı, bir taraftan altyapı, çevre düzenlemesi, üstyapı, peyzaj, ağaçlandırma faaliyetleri yürütürken, öbür taraftan da şehrin zihinsel değişimini gerçekleştirecek konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere imza attıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm bunları gerçekleştirirken hem şehrimizin hem de ülkemizin yarınları olan gençliğimizi ihmal etmiyoruz. Onlar bizim her zaman söylediğimiz gibi gözümüzün nuru, en büyük hazinemiz. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin pandemi sürecinde sınav stresi yaşamamaları için onlara destek vermek, motivasyonlarını arttırmak ve onları düşündüğümüzü hatırlatmak için böyle bir şey yapmak istedik. Başka şeyler de yapabilirdik ama bu sıcak yaz günlerinde karpuz dağıtmanın daha anlamlı olacağını düşündük."