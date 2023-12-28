Nevşehir'deki 'torbacı' operasyonunda 30 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 315 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter, 2 İHA ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 dedektör köpeğin de kullanıldığı operasyonda 71 şüpheli, yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 215 gram metamfetamin, 272 gram esrar, 173 gram skunk, 11 hassas terazi, 32 gram bonzai, 9 adet tabanca ile çok sayıda mermi, 4 adet tüfek ve tüfeklere ait fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi.

Şüphelilerden 39'u emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 32'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.