Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var (1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)ANKARAKayseri karayolu Nevşehir sınırlarındaki İlicek mevkisi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-11-06 19:47:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.