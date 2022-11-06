Nevşehir'de Yeniden Refah Partililerin taşındığı otobüs şarampole devrildi; 17 yaralı (2)- Yeniden

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- YENİDEN Refah Partisi'nin Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kurulu sonrası Kayseri'ye dönüş yolunda olan, partililerin taşındığı yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında AnkaraKayseri karayolu İlicek mevkisi yakınlarında meydana geldi. Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kuruluna Kayseri'den katılanların taşındığı, Teyfik Aras yönetimindeki Süha Turizm'e ait 38 GH 373 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kongre sonrası dönüş yoluna geçti. Otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralanırken, bölgeye çık sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi ve Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-11-06 20:31:58
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