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'Park' nedeniyle tartıştığı 3 çocuk babasını tüfekle öldürdü

DHA

'Park' nedeniyle tartıştığı 3 çocuk babasını tüfekle öldürdü


Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de 3 çocuk babası Mehmet Bağcı (38), park nedeniyle tartıştığı A.Ö. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Nevşehir´in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. ile Mehmet Bağcı, araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö., iş yerinde bulundurduğu av tüfeği ile 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Bağcı'ya ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Mehmet Bağcı'yı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı A.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-11-10 20:51:02

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