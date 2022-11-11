Nevşehir'de, Hitit döneminden 3 bin yıllık boğa heykeli ele geçirildi

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Avanos ilçesinde, Hitit dönemine ait olduğu belirlenen 3 bin yıllık boğa heykeli ele geçirilirken, 4 kişi ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan N.B., A.R.O., S.Ç. ve A.U.'nun, elinde bulundurduğu tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bu kapsamda şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda, Hitit dönemine ait 3 bin yıllık boğa heykeli ele geçirildi. Heykelin seramikten yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-11-11 12:56:17



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