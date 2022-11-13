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Kapadokya'da 'ara tatil' yoğunluğu

DHA

Kapadokya'da 'ara tatil' yoğunluğu


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, okulların ara tatile girmesiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor.
Kapadokya bölgesi, ara tatil ile birlikte hafta sonunu yoğun geçiriyor. Öğrenciler aileleri ya da okullarınca düzenlenen turlarla Kapadokya'ya geliyor. Burada tarihi mekanlar ile peribacalarını gezen öğrenciler, eğlenceli vakit geçiriyor.
Tekirdağ'dan Göreme Açık Hava Müzesi'ne gelen 7´nci sınıf öğrencisi Ata Uğur Kırman, "Ara tatili fırsat bilerek, ailemle Kapadokya'ya geldim. Kapadokya, çok güzel bir yer. Burada güzel vakit geçiriyorum. Şehre döndüğümde burayı arkadaşlarıma anlatacağım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-11-13 14:23:02

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