Banka önüne bırakılan şüpheli valizden su dolu bidon çıktı

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de banka şubesi önüne bırakılan şüpheli valiz, endişe yarattı. Fünye ile patlatılan valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı.

Belediye Caddesi önündeki banka şubesi önüne bırakılan valizi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölge boşaltılırken, sinyal kesici seyyar jammer cihazı ile tedbir alındı. Bomba imha uzmanı polisin kontrollü olarak patlattığı valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı. Polis, valizin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-11-17 01:31:20



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