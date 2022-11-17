NEVŞEHİR´de banka şubesi önüne bırakılan şüpheli valiz, endişe yarattı. Fünye ile patlatılan valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı.Belediye Caddesi önündeki banka şubesi önüne bırakılan valizi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölge boşaltılırken, sinyal kesici seyyar jammer cihazı ile tedbir alındı. Bomba imha uzmanı polisin kontrollü olarak patlattığı valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı. Polis, valizin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olay yeri
-Bomba imha uzmanı detay
-Jammer detay
-Valizin patlatılması
-Genel ve detayHaber: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Nevşehir
2022-11-17 01:37:02
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