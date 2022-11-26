Kapadokya'da kar ve sis manzarası



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kar yağışı ve sis etkili olurken, güzel manzaralar ortaya çıktı.

Kapadokya bölgesinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışıyla peribacaları, beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, bölgede sis de etkili oldu. Kapadokya'nın önemli merkezlerinden Uçhisar beldesini gezen yerli ve yabancı turistler, karın keyfini çıkarıp, fotoğraf çektirdi. Yozgat'tan gelen Meltem Karaboyun, "Kapadokya'yı kar altında çok güzel buldum. Burada güzel zaman geçiriyorum. Peribacaları bence çok güzel mucizevi bir yer. Herkesin gelip görmesi lazım" dedi.

Kapadokya'da kar yağışı ve sis ile birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-11-26 13:26:09



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