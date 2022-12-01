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Nevşehir Belediyespor'dan Şile Yıldızspor maçını yöneten hakem hakkında suç duyurusu

DHA

Nevşehir Belediyespor'dan Şile Yıldızspor maçını yöneten hakem hakkında suç duyurusu


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR Belediyespor Kulübü, pazar günü oynadıkları Gema Polemir Şile Yıldızspor karşılaşmasını yöneten hakem Ahmet Turan Timuroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, "Bu işin kasten yapıldığına dair ciddi bulgular var. Dosyasını hazırladık ve Başsavcılığa teslim ettik" dedi.
TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'un Başkanı Nafiz Dirikoç ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, geçen hafta oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Gema Polemir Şile Yıldızspor karşılaşmasını yöneten hakem Ahmet Turan Timuroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Adalet Sarayı'na geldi. Nevşehir Belediyespor'un maçta 2-0 öndeyken hakemin 2 penaltı, 3 kırmızı kart ve 10 dakika uzatma verdiğine dikkat çeken Başkan Savran, "Bahis konusunda şüpheleniyoruz. Savcılığı verdiğimiz dilekçede de yasal veya yasa dışı bahis sitelerinde böyle bir hareket olup olmadığının incelenmesi yönünde bir başvuru yaptık. Çünkü daha önceden de böyle şeylerle karşılaştık. Maçta sıra dışı olay yaşandı. Bu durum sonuçtan veya hakemden memnun olmama değil, bu, planlı ve kasıtlı olarak takımımızın 2 puanının gasp edilmesidir. Bu işin kasten yapıldığına dair ciddi bulgular var. Dosyasını hazırladık ve Başsavcılığa teslim ettik. Haftalardır maç oynuyoruz bizim burada en ufak bir olay yaşanmadı. Bu maçta da yapılan onca kasıtlı haksızlığa rağmen taraftarımız itidalli davrandı. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Biz de hakkımızı hukuk yoluyla aramaya devam edeceğiz. Bu maçı yöneten hakemin özelinde bir girişimdir. Biz 2 puanı telafi ederiz, takımımızın bu gücü var ancak derdimiz, bu şekilde davranan bir hakemin kesinlikle cezasız kalmamasıdır. Başka takımlara zarar vermemesidir. Bu şekilde davranışlar işini namusuyla şerefiyle yapan hakemlerimizi de TFF'yi de zor duruma sokar" diye konuştu.
Nevşehir Belediyespor Başkanı Nafiz Dirikoç ise, "Karşılaşmanın bitimi ile birlikte çok kişiden telefonlar aldık. Sağ olsun taraftarlarımızda bizleri yalnız bırakmadılar. Federasyon başvurusu için 72 saatlik bir süre vardı. Dün itibariyle Futbol Federasyonuna başvurumuzu yaptık. Bugünde savcılığımıza başvurumuzu yaptık. Hukuki yollarla hakkımızı arıyoruz. İnşallah bir sonuç çıkar. Bu sürecin takipçisi olacağız. Bundan sonra böyle bir şey yaşanmaması için gereken mücadeleyi vereceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Nevşehir Adliye sarayı önünde Belediye Başkanı Mehmet Savran basın açıklamasından genel görüntü
-Adliye sarayından genel görüntü
- Nevşehir Belediyespor Gema Polemir Şile Yıldızspor maçından genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-12-01 14:56:56

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