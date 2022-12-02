Nevşehir'de voleybol ile tanışan 48 kadın, antrenman yaptı



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,(DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Evinin Sultanları' projesi kapsamında voleybol ile tanışan 48 çalışan ve ev kadını, antrenman yaparak voleybol oynadı.

Nevşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Antrenörü Mustafa Uğurlu yönetiminde sabah ev kadınlarına akşam da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınlara yönelik olarak düzenlenen voleybol turnuvasında henüz voleybol sporu ile tanışmamış kadınlar antrenman yaptı. Turnuvaya katılan 48 kadın, ısınma çalışması ile başladığı antrenman sonrası voleybol oynadı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda antrenman yaptıklarını belirten Uğurlu, "Hareketsiz yaşamı engellemek ve insanları Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesisine çekmeyi amaçlıyoruz. Kadınların arkadaşları olabilir. Bunları 6-8 kişilik gruplar oluşturarak turnuva yapıyoruz. Amacımız kadınlarımızı hareketsizlikten kurtarmak. Şu anda 2 aydan beri bu etkinliği aktif olarak düzenliyoruz. Şu an 48 kadına ulaştık" diye konuştu.

Etkinliğe katılan hemşire Arzu Turan ise, "Proje kapsamında burada spor yapma imkanı buluyoruz. Bize bu imkanı oluşturan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Hareket halinde olmak herkes için gerekli. Sağlık için hareketli olmak ve spor yapmak son derece önemli" dedi.

Rasim Uzer Zihinsel Engelliler Meslek Okulu'nda görev yapan öğretmen Özgü Özdemir de, projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu projeyi duyduk. Çok hoşumuza gitti. Bizde çalışan öğretmen arkadaşlar olarak katılmaya karar verdik. Çok da memnun kaldık. Antrenör arkadaşlar çok yardımcı oldular. Gençlik ve Spor İl Müdürümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Etkinliğe katılan kadınlardan görüntü

Spor Antrenörü Mustafa Uğurlu ile röportaj

-Turnuvaya katılan kadınlar ile röportajDHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-12-02 14:24:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.