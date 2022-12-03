Şeref Kunt'un hayali dünyanın en yaşlı amatör futbolcusu olmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şeref Kunt'un hayali dünyanın en yaşlı amatör futbolcusu olmak

DHA

Şeref Kunt'un hayali dünyanın en yaşlı amatör futbolcusu olmak


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)Nevşehir 1'inci Amatör Futbol Ligi takımlarından Anadolu Gücü´nde forma giyen 73 yaşındaki Şeref Kunt, ortaya koyduğu futbol ile göz dolduruyor. Kunt, dünyanın en yaşlı amatör futbolcusu olmayı hedeflediğini söyledi.
Nevşehir 1'inci Amatör Futbol Ligi'nde Anadolu Gücü ile Derinkuyu Gücü karşılaştı. Anadolu Gücü´nde 73 yaşındaki Şeref Kunt, mücadelede forma giydi. İlerlemiş yaşına rağmen futbol oynamaya devam eden Kunt, 37 dakika sahada kaldı. Karşılaşma Derinkuyu Gücü'nün 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
4 çocuk 8 torun sahibi Kunt, 54 yılını amatör spora verdiğini belirterek, "Geçen yıl Yozgat Divanlı Gençlerbirliğinde futbol oynadım. Bu sene de Allah burayı nasip etti. Güzel bir topluluk var. Her şeyden önce spor aşığı insanlar var. 73 yaşındayım ama bu ay sonunda 74'e giriyorum. Mısır´daki bir oyuncu da şu anda dünyanın en yaşlı amatör sporcusu olarak biliniyor. Her şey nasip. Allah sakatlık vermesin bundan sonra da Allah utandırmasın" diye konuştu.
Gençlere spordan asla geçmemeleri çağrısında bulunan Kunt, "Amacım, gençlere örnek olmak ve yaşın hiç önemli olmadığını göstermek. Yeter ki kendine iyi bak. Sigara ve alkolden uzak dur. Gece hayatını kısıtla. Erken yat, erken kalk. Spordan asla vazgeçme. Spor gerçekten insanı güzelleştirir, olgunlaştırır, sosyal ilişkileri genişletir. Ben bunu gördüm ve yaşadım. 73 yıllık hayatımın 54 yılını hiç ara vermeden amatör spora verdim. Şu anda bu işi yaparken devletimizden destek bekliyorum. Spor Bakanımdan bize yardımcı olmasını rica ediyorum. Türkiye´nin ve dünyanın en yaşlı amatör futbolcusu unvanını ülkemize taşımaktan onur ve gurur duyarım" ifadelerini kullandı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şeref Kunt'un maç öncesi ısınma hareketlerinden genel ve detay görüntü
-Takımların sahaya çıkışından genel görüntü
-Serenomiden genel ve detay görüntü
-Hakemlerle ve Şeref Kunt ile genel görüntü
-Maçın başlamasından genel görüntü
-Maç esnasında şeref Kunt'tan genel görüntü
DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-12-03 16:33:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir Valisi Becel engelli vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Nevşehir Valisi Becel engelli vatandaşlarla bir araya ...
Nevşehir'de bir esnaf iş yerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Nevşehir'de bir esnaf iş yerinde ölü bulundu
73 yaşındaki futbolcu yeşil sahalarda top koşturuyor
YEREL HABERLER 73 yaşındaki futbolcu yeşil sahalarda top koşturuyor
Ürgüp'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Ürgüp'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ...
Nevşehir'de voleybol ile tanışan 48 kadın, antrenman yaptı
YEREL HABERLER Nevşehir'de voleybol ile tanışan 48 kadın, antrenman ...
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir'de konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, ...
Ürgüp'te madde bağımlılığı ile mücadeleye destek yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Ürgüp'te madde bağımlılığı ile mücadeleye destek ...
Nevşehir Belediyespor'dan Şile Yıldızspor maçını yöneten hakem hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor'dan Şile Yıldızspor maçını ...
Nevşehir Belediyespor, Şile Yıldızspor maçının hakemi hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, Şile Yıldızspor maçının hakemi ...
Kapadokya'da balonlar Romanya bayrağı ile uçtu
YEREL HABERLER Kapadokya'da balonlar Romanya bayrağı ile uçtu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.