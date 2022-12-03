Şeref Kunt'un hayali dünyanın en yaşlı amatör futbolcusu olmak



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)Nevşehir 1'inci Amatör Futbol Ligi takımlarından Anadolu Gücü´nde forma giyen 73 yaşındaki Şeref Kunt, ortaya koyduğu futbol ile göz dolduruyor. Kunt, dünyanın en yaşlı amatör futbolcusu olmayı hedeflediğini söyledi.

Nevşehir 1'inci Amatör Futbol Ligi'nde Anadolu Gücü ile Derinkuyu Gücü karşılaştı. Anadolu Gücü´nde 73 yaşındaki Şeref Kunt, mücadelede forma giydi. İlerlemiş yaşına rağmen futbol oynamaya devam eden Kunt, 37 dakika sahada kaldı. Karşılaşma Derinkuyu Gücü'nün 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

4 çocuk 8 torun sahibi Kunt, 54 yılını amatör spora verdiğini belirterek, "Geçen yıl Yozgat Divanlı Gençlerbirliğinde futbol oynadım. Bu sene de Allah burayı nasip etti. Güzel bir topluluk var. Her şeyden önce spor aşığı insanlar var. 73 yaşındayım ama bu ay sonunda 74'e giriyorum. Mısır´daki bir oyuncu da şu anda dünyanın en yaşlı amatör sporcusu olarak biliniyor. Her şey nasip. Allah sakatlık vermesin bundan sonra da Allah utandırmasın" diye konuştu.

Gençlere spordan asla geçmemeleri çağrısında bulunan Kunt, "Amacım, gençlere örnek olmak ve yaşın hiç önemli olmadığını göstermek. Yeter ki kendine iyi bak. Sigara ve alkolden uzak dur. Gece hayatını kısıtla. Erken yat, erken kalk. Spordan asla vazgeçme. Spor gerçekten insanı güzelleştirir, olgunlaştırır, sosyal ilişkileri genişletir. Ben bunu gördüm ve yaşadım. 73 yıllık hayatımın 54 yılını hiç ara vermeden amatör spora verdim. Şu anda bu işi yaparken devletimizden destek bekliyorum. Spor Bakanımdan bize yardımcı olmasını rica ediyorum. Türkiye´nin ve dünyanın en yaşlı amatör futbolcusu unvanını ülkemize taşımaktan onur ve gurur duyarım" ifadelerini kullandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şeref Kunt'un maç öncesi ısınma hareketlerinden genel ve detay görüntü

-Takımların sahaya çıkışından genel görüntü

-Serenomiden genel ve detay görüntü

-Hakemlerle ve Şeref Kunt ile genel görüntü

-Maçın başlamasından genel görüntü

-Maç esnasında şeref Kunt'tan genel görüntü

DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-12-03 16:33:42



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