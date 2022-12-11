Nevşehir Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR,(DHA)- STAT: Gazi

HAKEMLER:Tolga Sancak (Dk.48 Burak Baş),Halil Altun, Ömer Karakaya

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Şener Erdi, Halil (Dk. 75 Batuhan), Orhan, Gökay, Özgür (Dk. 75 Ali Kılıç), Baran (Dk. 88 Kadir), Hüseyin, Ömer (Dk. 46 Rahmi), Onur, Dilaver, (Dk. 89 Cerem Talha)

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Berat Burak, Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 60 Selim), Muhammed Raşit Şahingöz, Emirhan, Fatih (Dk. 80 Eyyüp), Kubilay, Halil (Dk. 46 İbrahim), Emre, Mücahit, Fevzi (Dk. 69 Kemal)

GOLLER: Dk. 11 ve Dk. 77 Baran, Dk. 21 Dilaver (Nevşehir Belediyespor) Dk. 55 Muhammed Raşit Şahingöz (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Baran, Dilaver (Nevşehir Belediyespor), İbrahim, Kemal (Karbel Karaköprü Belediyespor);TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-12-11 18:47:37



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