Nevşehir Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1

Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR,(DHA)- STAT: Gazi
HAKEMLER:Tolga Sancak (Dk.48 Burak Baş),Halil Altun, Ömer Karakaya
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Şener Erdi, Halil (Dk. 75 Batuhan), Orhan, Gökay, Özgür (Dk. 75 Ali Kılıç), Baran (Dk. 88 Kadir), Hüseyin, Ömer (Dk. 46 Rahmi), Onur, Dilaver, (Dk. 89 Cerem Talha)
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Berat Burak, Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 60 Selim), Muhammed Raşit Şahingöz, Emirhan, Fatih (Dk. 80 Eyyüp), Kubilay, Halil (Dk. 46 İbrahim), Emre, Mücahit, Fevzi (Dk. 69 Kemal)
GOLLER: Dk. 11 ve Dk. 77 Baran, Dk. 21 Dilaver (Nevşehir Belediyespor) Dk. 55 Muhammed Raşit Şahingöz (Karbel Karaköprü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Baran, Dilaver (Nevşehir Belediyespor), İbrahim, Kemal (Karbel Karaköprü Belediyespor);TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-12-11 18:47:37
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