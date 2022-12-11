Nevşehir'de 'Kapadokya Süs Kuşları Festivali' düzenlendi



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR´de, 8 ilden getirilen 120 güvercin ile 'Kapadokya Süs Kuşları Festivali' düzenlendi. 2 bin liradan 5 bin liraya kadar değer biçilen kuşlar festivalde büyük ilgi gördü.

Kavak Beldesi'nde düzenlenen festivalde, 8 ilden getirilen 120 güvercin sergilendi. Organizasyonu gerçekleştiren Özkan Kayagözü, "Nevşehir´in Kavak beldesinde böyle bir güzel organizasyonda güvercin seven arkadaşları bir araya getirdik. Daha önceden Sivas, Çorum, Kayseri´ de bu tür organizasyonlar yaptık. Geçen yıl Tekirdağ Çorlu´ya kadar gittik. Bu tür etkinlikler ile güvercin severlerle dostluğumuzu pekiştirmek amacındayız. İlgi oldukça yoğun. Kar amacı gütmeden tamamen dostane ilişkiler düzeyinde bir çalışma. Arkadaşlarımız 8 ilden geldi" diye konuştu.

Festivale 5 süs kuşu ile katılan Neşet Özge, "Kafeslerde 5 kuşum var. Buhara kuşu besliyorum. Buhara kuşları iri bacaklı ve göğsü şişer. Bunlar 2 bin TL´den 5 bin liraya kadar alıcı buluyor" dedi.

Adana´nın Pozantı ilçesinden katılan süs kuşu yetiştiricisi Mahmut Dal da, "Bu kuş sevdası için geldim. Bu bir hayat tarzı, insanın hayatından veya en değerli olan zamanından kendine ayırabildiği kadarıyla bu kuşlara bakmaya çalışıyoruz. Başka şehirlere de gidiyorum. Çeşitli türde kuşlar yetiştiriyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-12-11 19:23:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.