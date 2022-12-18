Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR'de, otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Üstad Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. F.K. (45) idaresindeki 50 ND 646 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Y.A. (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Diğer yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin aydınlatma direğine çarptığı görüldü. (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------------------------Kaza yerinden genel ve detay görüntü-Kaza yapan otomobilden genel görüntü-Polislerin olay yerinde incelemelerinden genel görüntü-Çevredeki bir binanın Güvenlik kamerasında kaza anından genel görüntü-Otomobilin çekiciye yüklenmesinden genel görüntüHaber-Kamera: Ahmet KORKMAZER-NEVŞEHİR-DHADHA-Gündem Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-12-18 03:11:34



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