Kapadokya'da tartışmalara neden olan yol hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da tartışmalara neden olan yol hizmete açıldı

DHA

Kapadokya'da tartışmalara neden olan yol hizmete açıldı


Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde tarihi yapılara hasar verdiği iddiasıyla tartışmalara neden olan 2,2 kilometrelik yol, tamamlanarak törenle hizmete açıldı.
UNESCO'nun tavsiye kararları sonrası Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü´nce 2011 ile 2019 yılları arasında 2 ayrı karar alındı. Bu doğrultuda 1985'te 'Dünya Kültür ve Doğal Miras Listesi'ne alınan Göreme Açık Hava Müzesi ile Tokalı Kilise'nin önünden geçen yolun, bölgeye hasar verdiği ve kiliselerdeki fresklerin dökülmesine neden olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Tarihi bölgeden geçen yol, Göreme ile Ortahisar beldesini birbirine bağlayan tek güzergah olduğu için kapatılamadı. 2019'da bölgenin korunması, tanıtılması, güzelleştirilmesi ve kaçak yapıların yıkılması için kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, 2 tarihi yapının korunması için alternatif yol arayışına geçti. Bu kapsamda Göreme ile Ortahisar'ı birbirine bağlayan kadastral yol olduğu tespit edildi. Bu yolun alternatif olarak kullanılmasına karar verildi. 5 ile 7 metre genişliğindeki yolu 10 metreye çıkarmak için de İl Özel İdaresi'nce projelendirme yapıldı. Proje, geçen yıl Ekim ayında Kapadokya Alan Komisyonu´nca onaylandı. Yeni yolun mesafesi 2,2 kilometre olarak belirlendi. Bölgedeki kamulaştırma çalışmalarının ardından İl Özel İdaresi´nce yol yapımına başlandı. Saklı Kilise'ye 32 metre, Peribacaları'na ise 20 metre mesafedeki alternatif yol çalışmaları tamamlandı. Tartışmalara neden olan yol, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Törende konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ortahisar-Göreme arasındaki mevcut yolun geçmiş yıllardan beri kullanımı ile Göreme Açık Hava Müzesi´ni ikiye ayırdığını belirterek, araçların geçişi sırasında oluşan vibrasyon etkisinin hem müzeye hem de çevredeki doğal ve kültürel varlıklara ciddi hasar verdiğini söyledi. Buna alternatif yol oluşturması anlamında uzun inceleme ve araştırmalar doğrultusunda ulaşım ağının belirlendiğini ve bu çerçevede yapım çalışmalarının başlatıldığını aktaran Vali Becel, bu yolun ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olduğunu söyledi. Becel, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin iş birliğinde tamamlanan bu yol, Kapadokya bölgesinin merkezinde bulunması nedeniyle de oldukça önem taşımaktadır. Yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-12-19 17:17:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya'da iki beldeyi birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kapadokya'da iki beldeyi birbirine bağlayan yol ...
Kapadokya'da sis nedeniyle balon turları ertelendi
YEREL HABERLER Kapadokya'da sis nedeniyle balon turları ertelendi
(Görüntülü) OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 2 ...
OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 2 YARALI
YEREL HABERLER OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 2 YARALI
Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 ...
"Nevşehir pomzası" coğrafi işaretle tescillendi
YEREL HABERLER "Nevşehir pomzası" coğrafi işaretle tescillendi
Kapadokya'nın Japon gelini 18 yıldır turizme katkı sunuyor
YEREL HABERLER Kapadokya'nın Japon gelini 18 yıldır turizme katkı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.