Kapadokya'da tartışmalara neden olan yol hizmete açıldı



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde tarihi yapılara hasar verdiği iddiasıyla tartışmalara neden olan 2,2 kilometrelik yol, tamamlanarak törenle hizmete açıldı.

UNESCO'nun tavsiye kararları sonrası Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü´nce 2011 ile 2019 yılları arasında 2 ayrı karar alındı. Bu doğrultuda 1985'te 'Dünya Kültür ve Doğal Miras Listesi'ne alınan Göreme Açık Hava Müzesi ile Tokalı Kilise'nin önünden geçen yolun, bölgeye hasar verdiği ve kiliselerdeki fresklerin dökülmesine neden olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Tarihi bölgeden geçen yol, Göreme ile Ortahisar beldesini birbirine bağlayan tek güzergah olduğu için kapatılamadı. 2019'da bölgenin korunması, tanıtılması, güzelleştirilmesi ve kaçak yapıların yıkılması için kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, 2 tarihi yapının korunması için alternatif yol arayışına geçti. Bu kapsamda Göreme ile Ortahisar'ı birbirine bağlayan kadastral yol olduğu tespit edildi. Bu yolun alternatif olarak kullanılmasına karar verildi. 5 ile 7 metre genişliğindeki yolu 10 metreye çıkarmak için de İl Özel İdaresi'nce projelendirme yapıldı. Proje, geçen yıl Ekim ayında Kapadokya Alan Komisyonu´nca onaylandı. Yeni yolun mesafesi 2,2 kilometre olarak belirlendi. Bölgedeki kamulaştırma çalışmalarının ardından İl Özel İdaresi´nce yol yapımına başlandı. Saklı Kilise'ye 32 metre, Peribacaları'na ise 20 metre mesafedeki alternatif yol çalışmaları tamamlandı. Tartışmalara neden olan yol, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ortahisar-Göreme arasındaki mevcut yolun geçmiş yıllardan beri kullanımı ile Göreme Açık Hava Müzesi´ni ikiye ayırdığını belirterek, araçların geçişi sırasında oluşan vibrasyon etkisinin hem müzeye hem de çevredeki doğal ve kültürel varlıklara ciddi hasar verdiğini söyledi. Buna alternatif yol oluşturması anlamında uzun inceleme ve araştırmalar doğrultusunda ulaşım ağının belirlendiğini ve bu çerçevede yapım çalışmalarının başlatıldığını aktaran Vali Becel, bu yolun ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olduğunu söyledi. Becel, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin iş birliğinde tamamlanan bu yol, Kapadokya bölgesinin merkezinde bulunması nedeniyle de oldukça önem taşımaktadır. Yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-12-19 17:17:23



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