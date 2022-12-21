4 ilde 50 milyon TL'lik 'dolandırıcılık' operasyonu: 24 gözaltı

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR(DHA)-NEVŞEHİR merkezli 4 ilde bin kişinin 50 milyon TL'sini dolandırdığı tespit edilen 24 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri aracılığıyla kiralık araç veya tatil evi vaadinde bulunup, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin bin kişiyi mağdur ettiği, bu kişilerin 50 milyon TL'sini dolandırdığı tespit edildi. Polis, Nevşehir, Hatay, Mersin ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar düzenledi, 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 105 bin TL, ziynet eşyaları, ruhsatsız 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 30 gram esrar, sentetik uyuşturucu, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Mağdurlardan elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürdükleri belirlenen 24 şüpheli, emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-12-21 13:11:22



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