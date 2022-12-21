4 ilde 50 milyon TL'lik 'dolandırıcılık' operasyonu: 24 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 ilde 50 milyon TL'lik 'dolandırıcılık' operasyonu: 24 gözaltı

DHA

4 ilde 50 milyon TL'lik 'dolandırıcılık' operasyonu: 24 gözaltı


Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR(DHA)-NEVŞEHİR merkezli 4 ilde bin kişinin 50 milyon TL'sini dolandırdığı tespit edilen 24 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri aracılığıyla kiralık araç veya tatil evi vaadinde bulunup, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin bin kişiyi mağdur ettiği, bu kişilerin 50 milyon TL'sini dolandırdığı tespit edildi. Polis, Nevşehir, Hatay, Mersin ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar düzenledi, 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 105 bin TL, ziynet eşyaları, ruhsatsız 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 30 gram esrar, sentetik uyuşturucu, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Mağdurlardan elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürdükleri belirlenen 24 şüpheli, emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)    DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-12-21 13:11:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya'daki tesisler 2023'e dolu girecek
YEREL HABERLER Kapadokya'daki tesisler 2023'e dolu girecek
Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 ...
(Görüntülü)BAHÇELİ, BAĞIŞLADIĞI ARSAYI AĞUSTOSTA SATIN ALMIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAHÇELİ, BAĞIŞLADIĞI ARSAYI AĞUSTOSTA ...
Nevşehir'de 5 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Nevşehir'de 5 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
Bahçeli, bağışladığı arsayı ağustosta satın almış
YEREL HABERLER Bahçeli, bağışladığı arsayı ağustosta satın almış
Turistler, beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya'ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Turistler, beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya'ya hayran ...
(Görüntülü)KAPADOKYA&#039;DA TARTIŞMALARA NEDEN OLAN YOL HİZMETE AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAPADOKYA'DA TARTIŞMALARA NEDEN OLAN ...
Kapadokya'da tartışmalara neden olan yol hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kapadokya'da tartışmalara neden olan yol hizmete ...
Kapadokya'da iki beldeyi birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kapadokya'da iki beldeyi birbirine bağlayan yol ...
Kapadokya'da sis nedeniyle balon turları ertelendi
YEREL HABERLER Kapadokya'da sis nedeniyle balon turları ertelendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.