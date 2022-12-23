50 milyon liralık dolandırıcılığın 24 şüphelisi adliyede



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR merkezli 4 ilde, 1000 kişinin 50 milyon lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri aracılığıyla kiralık araç veya tatil evi vaadinde bulunup, dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin 1000 kişiyi mağdur ettiği, 50 milyon liralarını dolandırdığı tespit edildi. Polis, 2 gün önce Nevşehir merkezli Hatay, Mersin ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar düzenlerken 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 105 bin lira, ziynet eşyaları, ruhsatsız 3 tabanca, çok sayıda fişek, 30 gram esrar, sentetik uyuşturucu, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. 4 ay süren teknik takip sonucu şüphelilerden Ümit T.'nin, dolandırıcılık şebekesinin lideri olduğu belirlendi. Ümit T.'nin Mersin'de 8 milyon lira değerinde villa yaptırdığı, 5,5 milyon liralık otomobili satın almak için pazarlık aşamasında olduğu tespit edildi. Ayrıca Ümit T. hakkında, 2014-2016 yıllarında 'terör örgütü PKK üyeliği'nden işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-12-23 10:15:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.