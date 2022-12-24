NEVŞEHİR'de, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 50 AAD 633 plakalı minibüs ile 06 HB 4846 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda çarpıştı. Kazada her araç içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Öte yandan, kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Güvenlik kamera görüntüsü
-Genel detay
Haber: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-12-24 02:08:59
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