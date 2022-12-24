50 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR merkezli 4 ilde, yaklaşık bin kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 17'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri aracılığıyla kiralık araç veya tatil evi ilanları verip, dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin yaklaşık bin kişiyi mağdur ettiği, 50 milyon liralarını dolandırdığı tespit edildi. Polis, 3 gün önce Nevşehir merkezli Hatay, Mersin ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar düzenleyip 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 105 bin lira, ziynet eşyaları, ruhsatsız 3 tabanca, çok sayıda mermi, 30 gram esrar, sentetik uyuşturucu, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerden Ümit T.'nin, dolandırıcılık şebekesinin lideri olduğu belirlendi. Ümit T.'nin Mersin'de 8 milyon lira değerinde villa yaptırdığı, 5,5 milyon liralık otomobili satın almak için pazarlık aşamasında olduğu tespit edildi. Ayrıca Ümit T. hakkında, 20142016 yıllarında terör örgütü PKK üyeliğinden işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest kalırkın, 21 kişi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 17´si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-12-24 11:08:38



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