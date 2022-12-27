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Bakan Özer: Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor

DHA

Bakan Özer: Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılındaki hedefimiz 7 bin 500 ürünün tescilini almaktı. 2022 bitmeden 8 bin 300 ürünün tescilini aldık. Bu ürünlerin 162 tanesi ticarileştirildi. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor. Meslek liseleri ihracat yaptığı ürünü de kendisi üretiyor" dedi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Kapadokya Gastronomi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öncelikle Kapadokya Gastronomi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin bu hale gelmesinde bakanlığımızın ve çok değerli çalışma arkadaşlarımızın katkısı var. Bugün Nevşehir'de, Türkiye'nin ilk Gastronomi Mesleki Teknik Analiz Lisesi'ni açmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu lisemiz Nevşehir'imize, Ürgüp'e hayırlı uğurlu olsun, diyorum. Elbette bu, Gastronomi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin burada kurulması, mesleki eğitimin son 1-2 yıl içinde ne kadar güzel bir maceradan geçerek, 28 Şubat sürecinin tarumar etmiş olduğu o küllerden nasıl çok güçlü bir şekilde doğduğunu gösteriyor" diye konuştu.
'2 MİLYARLIK ÜRETİME ULAŞTIK'
El becerilerindeki üretim kapasitelerini meslek liselerinde arttırdıklarına dikkat çeken Özer, "Meslek liselerinde 2018'li ve 2019'lu yıllarda üretim kapasitesi 200 milyondu. Şu anda geldiğimiz noktada 2 milyarlık üretime ulaştık. Bu ne için önemli? Bu öğrencilerin yaparak öğrenmesi için önemli. El becerilerini güçlendirmesi için önemli. Mezun olduğu zaman istihdam edilebilirliğini artırmak için önemli. Aynı zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin üretime yaptıkları katkı kadar pay alabilmeleri bağlamında önemli. Çünkü bu 2 milyarlık gelirin 100 milyonunu öğrencilerimize, 200 milyonunu da öğretmenlerimize katkı payı olarak dağıttık. Bu ne için önemli? Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm ihtiyaçlarını artık kendi liselerinde üretebilme kapasitesine ulaşması bağlamında önemli. Covid-19 salgın günlerini hatırlayın. Maske temin edilemedi. Dezenfektanın temin edilemediği günleri hatırlayın. İşte o meslek liselerinin fedakar öğretmenleri ve öğrencileri o üretim kapasitesini kullanarak bu ülkenin Covid-19 salgınını çok rahat bir şekilde atlatabilmelerini sağladılar" ifadelerini kullandı.
'2022 BİTMEDEN 8 BİN 300 ÜRÜNÜN TESCİLİNİ ALDIK'
2022 yılındaki hedeflerine dikkat çeken Özer, şöyle konuştu:
"2022 yılındaki hedefimiz 7 bin 500 ürünün tescilini almaktı. 2022 bitmeden 8 bin 300 ürünün tescilini aldık. Bu ürünlerin 162 tanesi ticarileştirildi. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor. Meslek liseleri ihracat yaptığı ürünü de kendisi üretiyor. 25 Aralık 2021'de 3208 sayılı mesleki eğitim kanununda çok önemli bir değişiklik yaptık. O tarihte tüm Türkiye'de çırak kalfa sayısı, öğrenci sayısı 159 bindi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 2022'de '1 milyona ulaşacak' diye hedef koydu. Bugün 1 milyon 200 bin çırak ve kalfa var. Yani mesleki eğitimde koymuş olduğumuz hedeflerin hepsini teker teker gerçekleştirdik ve açtık." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-12-27 14:12:29

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