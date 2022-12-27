Uzaklaştırma kararına rağmen eve geldi, pompalı tüfekle ateş açtı (2)



EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: ELEKTRONİK KELEPÇE HAYAT KURTARDI

Nevşehir'de eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı İlhan A.'nın eve gelip pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Elektronik kelepçe hayat kurtardı' denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nevşehir'de elektronik kelepçeyle takip edilen vakada, 27 Aralık saat 04.00 sularında şüpheli şahsın, mağdur kadının ikametine yaklaştığı sırada, merkezden anında müdahale edilmiş, şüpheli şahıs silahıyla yakalanmış, kadın ve çocukları burunları kanamadan kurtarılmıştır. Nevşehir Aile Mahkemesi'nin 25 Mart tarihli kararıyla teknik yöntemlerle takip kararı verilen İlhan A. ile mağdur Fatma A.'nın izlemesine 25 Nisan tarihinde başlanılmış, 14 Aralık tarihli uzatma kararıyla izlemesi devam etmekteyken 27 Aralık günü saat 03.57'de şüphelinin cihazından 'Kelepçe Ünite Bağlantısı kesildi' ihlali ve akabinde saat 04.04 sıralarında saldırgan menzilde ihlali alınması üzerine görevlilerimizce ivedilikle mağdur kayıtlı cep telefonundan aranarak şüphelinin yakın bir alanda olduğu, kendisini güvenli alana alması gerektiği ifade edilmiş, eş zamanlı Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak mağdurun ikametine ekip sevki sağlanmıştır. Mağdur Fatma A., İlhan A.'nın kapının önünde olduğunu ve kapıyı kırmaya çalıştığını ifade etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirilmiş, Aile İçi Büro Amirliği görevlileri aranarak ayrıca bilgilendirilmiştir. İlhan A. kayıtlı cep telefonundan aranmış, bulunduğu yerden uzaklaşması gerektiği hususunda ikna edilmeye çalışılmış, şahıs uyarılarımızı dikkate almayarak iletişimi koparmıştır. Mağdurla iletişim halinde kalınarak evin içerisinde güvenli bir odaya geçmeleri, diğer eşyalarla kapının arkadan desteklenmesi istenmiştir. Mağdur şahsa, görevli ekiplerin duruma müdahale edecekleri, kapıyı kesinlikle açmaması hususu defaten iletilerek mağdurun bu süreçte soğukkanlı kalması sağlanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi vasıtasıyla olay yerine giden operasyonel birime bilgi verilerek koordinasyon sağlanmış, mağdur ve ikamette bulunan diğer kişiler yapılan operasyon neticesinde herhangi bir olumsuz durum olmadan kurtarılmıştır. İlhan A. yapılan ikna çalışmaları akabinde etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Olayla ilgili tahkikat Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-12-27 15:51:45



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