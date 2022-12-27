Uzaklaştırma kararına rağmen eve geldi, pompalı tüfekle ateş açtı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzaklaştırma kararına rağmen eve geldi, pompalı tüfekle ateş açtı (2)

DHA

Uzaklaştırma kararına rağmen eve geldi, pompalı tüfekle ateş açtı (2)


EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: ELEKTRONİK KELEPÇE HAYAT KURTARDI
Nevşehir'de eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı İlhan A.'nın eve gelip pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Elektronik kelepçe hayat kurtardı' denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Nevşehir'de elektronik kelepçeyle takip edilen vakada, 27 Aralık saat 04.00 sularında şüpheli şahsın, mağdur kadının ikametine yaklaştığı sırada, merkezden anında müdahale edilmiş, şüpheli şahıs silahıyla yakalanmış, kadın ve çocukları burunları kanamadan kurtarılmıştır. Nevşehir Aile Mahkemesi'nin 25 Mart tarihli kararıyla teknik yöntemlerle takip kararı verilen İlhan A. ile mağdur Fatma A.'nın izlemesine 25 Nisan tarihinde başlanılmış, 14 Aralık tarihli uzatma kararıyla izlemesi devam etmekteyken 27 Aralık günü saat 03.57'de şüphelinin cihazından 'Kelepçe Ünite Bağlantısı kesildi' ihlali ve akabinde saat 04.04 sıralarında saldırgan menzilde ihlali alınması üzerine görevlilerimizce ivedilikle mağdur kayıtlı cep telefonundan aranarak şüphelinin yakın bir alanda olduğu, kendisini güvenli alana alması gerektiği ifade edilmiş, eş zamanlı Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak mağdurun ikametine ekip sevki sağlanmıştır. Mağdur Fatma A., İlhan A.'nın kapının önünde olduğunu ve kapıyı kırmaya çalıştığını ifade etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirilmiş, Aile İçi Büro Amirliği görevlileri aranarak ayrıca bilgilendirilmiştir. İlhan A. kayıtlı cep telefonundan aranmış, bulunduğu yerden uzaklaşması gerektiği hususunda ikna edilmeye çalışılmış, şahıs uyarılarımızı dikkate almayarak iletişimi koparmıştır. Mağdurla iletişim halinde kalınarak evin içerisinde güvenli bir odaya geçmeleri, diğer eşyalarla kapının arkadan desteklenmesi istenmiştir. Mağdur şahsa, görevli ekiplerin duruma müdahale edecekleri, kapıyı kesinlikle açmaması hususu defaten iletilerek mağdurun bu süreçte soğukkanlı kalması sağlanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi vasıtasıyla olay yerine giden operasyonel birime bilgi verilerek koordinasyon sağlanmış, mağdur ve ikamette bulunan diğer kişiler yapılan operasyon neticesinde herhangi bir olumsuz durum olmadan kurtarılmıştır. İlhan A. yapılan ikna çalışmaları akabinde etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Olayla ilgili tahkikat Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-12-27 15:51:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BAKAN ÖZER: MESLEK LİSELERİ ARTIK YURT DIŞINA İHRACAT YAPIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ÖZER: MESLEK LİSELERİ ARTIK YURT ...
Bakan Özer: Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor
YEREL HABERLER Bakan Özer: Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat ...
Bakan Özer, Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Özer, Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik ...
(Görüntülü) UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN EVE GELDİ, POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN EVE GELDİ, ...
Uzaklaştırma kararına rağmen eve geldi, pompalı tüfekle ateş açtı
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararına rağmen eve geldi, pompalı ...
Nevşehir'de tüfekle havaya ateş açıp polise direnen şüpheliyi İl Emniyet Müdürü ikna etti
YEREL HABERLER Nevşehir'de tüfekle havaya ateş açıp polise direnen ...
Nevşehir'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 1731 konutun kura çekimi tamamlandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 1731 ...
Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin 69 yaşındaki kişiye saldırması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin 69 yaşındaki kişiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.