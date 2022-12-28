Sarıgül: Belediye başkanlarını adliye koridorlarında değil, şantiyelerde görmek istiyoruz



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TDP olarak belediye başkanlarını adliye koridorlarında değil, şantiyelerde görmek istiyoruz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir grup hükümlü yakını ile birlikte Nevşehir E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı. Sarıgül, 9 Nisan'dan itibaren cezaevleri önünden af çağrısı yaptığını belirterek, "Şu anda 81'inci cezaevinin önündeyim. Pandemi koşulları münasebetiyle çeklerini senetlerini ödeyemeyen binlerce esnafımız oldu. Maalesef bir el gençlerimize ulaştı ve gençlerimize bulaştı. Binlerce gencimiz uyuşturucu batağı ile karşı karşıya kaldı. Çeşitli nedenlerle 285 binin üzerinde kader mahkumu cezaevlerinde şu anda toplumsal barış affını ve kardeşlik hukuku affını beklemekte. Türkiye Değişim Partisi olarak af çağrımız siyasi bir çağrı değil, kesinlikle ve kesinlikle vicdani bir çağrı olarak yineliyoruz. Nevşehir Cezaevi'nin önünden vicdanlı devletime, merhametli devletime, şefkatli devletime, adaletli devletime sesleniyorum. Şu anda babaları, anneleri cezaevinde olan binlerce çocuğumuz var. Anne ve babalarına hasret. Anneler, babalar ve çocuklar için affet" diye konuştu.

'DAVUTOĞLU´NUN SÖZLERİNİN ÜZERİNDE DURMAK GEREKİR'

Bir gazetecinin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu´nun '6'lı masada gerekirse 2 aday çıkartılabilir' sözlerini sorması üzerine Sarıgül, "Sayın Ahmet Davutoğlu dışişleri bakanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, diplomasiyi son derece iyi bilen ve diplomatik konuşmaları son derece iyi bilen deneyimli bir siyaset adamıdır. Aylardan beri masanın etrafında oturan, başbakanlık yapmış olan deneyimli bir siyaset adamının 'ikinci bir aday çıkartabiliriz' konuşması son derece manidardır, üzerinde durmak gerekir" yanıtını verdi.

'BELEDİYE BAŞKANLARININ YERİ ŞANTİYELERDİR'

TDP Genel Başkanı Sarıgül, bir gazetecinin İçişleri Bakanlığı´nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nde yürütülen soruşturmalara ilişkin sorusu üzerine de, "Belediye başkanlarının yeri şantiyelerdir, kentin güzelliğidir, sanattır, çevredir, doğada yaşayan canlılar ile buluşmaktır. Belediye başkanlarını bırakalım dönemlerini tamamlasınlar. O dönemlerinin sonunda da millet kararını versin. Özellikle içişleri bakanlığı geleneklerinde bir içişleri bakanının belediye başkanları ile çok fazla uğraşması, bizim devlet geleneklerinde yoktur. TDP olarak belediye başkanlarını adliye koridorlarında değil, şantiyelerde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-12-28 15:06:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.