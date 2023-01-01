Kapadokya'da yeni yıla coşkuyla girdiler

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler yeni yıla coşkuyla girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2023 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Turistler, havai fişek gösterileriyle eğlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-01-01 01:59:48



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