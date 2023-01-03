Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, 500 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 75 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 500 polis, 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 75 şüpheli, gözaltına alınırken; evlerde yapılan aramalarda ise 786,79 gram esrar, 215,11 gram metamfetamin, 30,77 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, 1 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-01-03 11:44:37



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