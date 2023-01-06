Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 33 kişi adliyede (2)

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32'Sİ TUTUKLANDI

Nevşehir'de, uyuşturucu ticareti taptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 33 kişiden 32'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-01-06 19:22:16



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