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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hülya Koçyiğit: Diyarbakır annelerine güç vermek için buradayız

DHA

Hülya Koçyiğit: Diyarbakır annelerine güç vermek için buradayız


Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, '1'inci Uluslararası Evlat Nöbeti Aileleri Kongresi'ne katılan sanatçı Hülya Koçyiğit, "Diyarbakır annelerine güç vermek ve sesini dünyaya duyurmak için buradayız" dedi.
Nevşehir'e '1'inci Uluslararası Evlat Nöbeti Aileleri Kongresi'ne katılmak için gelen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, "Evlatlarının fotoğrafları kucaklarında, hasretleri gönüllerinde; ağlayan, direnen ve evlatlarını bekleyen, onların HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anneler var. Gözleri yaşlı evlat nöbetindeler. 'Ne olursa olsun bırakıp gitmeyeceğiz, buradayız çünkü buradan gönderildi evlatlarımız ve tekrar burada onları bekliyoruz' diyorlar. O annelerin yüreğini, ızdırabını ve gözyaşlarını anlamamak, onlara saygı duymamak mümkün mü? Diyarbakır annelerine güç vermek ve sesini dünyaya duyurmak için buradayız" diye konuştu.
Kongre koordinatörü, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık da "Biz, 17 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul ve 18 Ağustos 2022 tarihinde Diyarbakır'da 'Evlat Nöbeti Aileleri Çalıştayı' düzenledik. Bu çalıştayın sonuçlarını basına deklare ettik. Daha sonra ziyaret ettiğimiz Diyarbakır annelerine bu yönde bir de uluslararası kongre düzenleme sözü verdik. Diyarbakır anneleri dünya genelinde teröre karşı en uzun direniş gösteren bir kadın hareketi. Diyarbakır anneleri özellikle yeni bir toplumsal hareket olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda sivil bir inisiyatif olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sosyolojik açılımını bu toplantıda tartışıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-01-07 17:27:40

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