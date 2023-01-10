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Pandemide fedakarca çalışmasıyla gündeme gelen Emine doktor, hayatını kaybetti

DHA

Pandemide fedakarca çalışmasıyla gündeme gelen Emine doktor, hayatını kaybetti


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)İSTANBUL'da görev yapan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Emine Kütük Uzunoğlu (38), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Pandemi döneminde fedakarca çalışmasıyla gündeme gelen Uzunoğlu, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Emine Kütük Uzunoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınının başladığı dönemde fedakarca çalışması ile gündeme gelen Uzunoğlu, o dönem bir televizyon kanalının hazırladığı programda, "Benim bir arkadaşım vardı. O da bu süreçte kızını bırakıyordu. Biz onunla oturduğumuz zaman hep 'bize bir şey olsa acaba çocuklarımız bizi hatırlar mı?' diyorduk. Biz de dönmeyeceğimiz duygusu olduğu için diyorduk ki 'öldük' olabilir. Ya da 'hastalandık zaten, görmedik yine göremeden öleceğiz' Sonrasında ne olacak? Bizi hatırlayacak mı? Bir arkadaşımız da 'evet hatırlayacak' dedi. İşte 'benim annem bir kahramandı. Hastaları için bizi bile bıraktı. Herkes evinde otururken belki bir maske bile takmaya üşenirken o bu hastalık yüzünden canını verdi' diyecek" ifadelerini kullanmıştı.
Cenazesi memleketi Nevşehir'e getirilen Emine Kütük Uzunoğlu için Aşağı Bekdik Camii´nde cenaze namazı kılındı. Namaza Uzunoğlu'nun yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Uzunoğlu, şehir mezarlığında toprağa verildi.
'3,5 YAŞINDA ÇOCUĞU YALNIZ KALDI'
Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Mustafa Kütük, "Onun nasıl biri olduğunu yakın çalışma arkadaşları çok iyi ifade eder. Mükemmel bir insan olduğu, hastalarına ve çalışma arkadaşlarına karşı çok hoşgörülü olduğunu biliyoruz. Biz de burada teselli buluyoruz. Tabi kendi çocuğumuz ama çevresinden onu duymak bizi daha da mutlu ediyor. Mekanı cennet olsun. Çalışma arkadaşları onun melek olduğunu söylüyorlar. Rabbim onların duasını kabul etsin. Peygamber efendimize komşu eylesin. Doçentlik tezi veriyordu. Her şey yarım kaldı. 3,5 yaşında çocuğu vardı. O da yalnız kaldı" dedi.
'ACIMIZIN TARİFİ YOK'
Uzunoğlu´nun dönem arkadaşı olan Göz Hastalıkları Uzmanı Fatma Özdemir ise, "Emine benim dönem arkadaşımdı. Hepimizin parmak ile gösterdiği melek gibi bir insandı. Genç yaşta annesini kaybetmişti. Annesine özlemi çok büyüktü. Sadece doktor değildi o, annesine özlemi bitti diye düşünüyorum ama kendi evladı annesiz kaldı. Çok iyi bir insan, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir hekimdi. Türkiye çok iyi bir hekimini kaybetti. Biz de arkadaşımızı kaybettik. Acımızın tarifi yok" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-01-10 15:51:22

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