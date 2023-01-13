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NEVŞEHİR'DE 9 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

DHA

NEVŞEHİR'DE 9 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ


NEVŞEHİR'de, 9 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın endişe yarattı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye götürüldü.  Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Beddik Mahallesindeki 9 katlı binanın 2'nci katında çıktı. Hatice Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek evin büyük bölümüne sıçradı. Yanan evden yayılan duman binayı kaplarken, daire sahipleri panik ve korku yaşadı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren müdahale ile yangın söndürüldü. Bu sırada dumandan etkilenen 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. İtfaiye görevlileri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Genel detayHaber: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-01-13 04:02:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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