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Nevşehir'de belediye garajında yangın; Başkan Aksoy'un makam aracı yandı

DHA

Nevşehir'de belediye garajında yangın; Başkan Aksoy'un makam aracı yandı


Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde, belediyeye ait garajda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında Belediye Başkanı Bülent Aksoy'un makam aracı ve çöp toplama aracı kullanılamaz hale geldi.
Derinkuyu Belediyesi´ne ait garajda, saat 05.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm garajı sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy'un makam aracı ile çöp toplama aracı, yangında kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.  
Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, "Sabah saatlerinde bir patlama olmuş. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk ettik. Daha sonra Nevşehir Belediyesi ve Kaymaklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında bir çöp toplama aracımız ve makam aracımız yandı. Ayrıca garajda bulunan taziye çadırı ve su malzemeleri yanarak kullanılmaz hale geldi" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-01-19 10:23:20

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