Seyir halindeki iş makinesi, alev alev yandı

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR-Kayseri yolunda iş makinesi, seyir halindeyken yandı. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında iş makinesi, kullanılamaz hale geldi.

Nevşehir-Kayseri yolu Avanos ilçesi yakınlarında, Kayseri´ye seyir halinde olan Atakan Ş.'nin kullandığı 27.99.10 plakalı iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş makinesini sardı. İhbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. İş makinesi kullanılamaz hale geldi. Jandarma, inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-01-20 15:18:15



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