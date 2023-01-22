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Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

DHA

Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 1-0


Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR,(DHA)-
STAT: Gazi
HAKEMLER: Muhammed Ömür, Volkan Kaan Topal, Mehmet Çelebi
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Şener, Birhan, Erdi (Dk. 90,Kadir), Orhan, Özgürcan (Dk.90 Ali Kılıç), Ali Kucık (Dk.73 Halil), Baran, Ömer, Kerem (Dk.83 Hüseyin), Onur, Dilaver (Dk.90 Batuhan)
1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ogün, Oğuzhan (Dk.62,Bedirhan),Tayfun, Berşan, Mertkan (Dk.62 Alparslan), Ramazan, Onur, Halil, Mustafa, Batuhan (Dk.73 Ali Kılıç), Hüseyin (Dk.62 Enescan)
GOL:  Dk. 52 Özgürcan (Nevşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Baran, Birhan, Halil (Nevşehir Belediyespor), Alparslan, Berşan (1954 Kelkit Belediyespor)
KIRIMIZI KART: Dk.90 Birhan (Nevşehir Belediyespor)
TFF 3. Lig 1'inci grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-01-22 16:48:38

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