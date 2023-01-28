Adalet Bakanı Bozdağ: İftira eden cezasını göze alsın (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Bakanı Bozdağ: İftira eden cezasını göze alsın (2)

DHA

Adalet Bakanı Bozdağ: İftira eden cezasını göze alsın (2)


'BUNLARIN İSTEDİĞİ, TÜRKİYE'Yİ YENİDEN KOALİSYONA ÇEVİRMEK'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir'de AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Ülkede yaşanan olaylara değinen Bakan Bozdağ, "Türkiye'de yaşanan nice olay var. Eğer şu 20 yıl içinde Türkiye'nin lideri Erdoğan değil de bu Kemal Kılıçdaroğlu ya da diğerleri olsaydı, bu dönemi yönetselerdi, Türkiye ne halde olurdu? Bölünmüş yollar, şehir hastaneleri, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Hava limanı olur muydu? Karşı çıkıyorlar, olmazdı. Hızlı tren hatlarıyla Türkiye birbirine bağlanmazdı. Suriye'de terör devletinin kurulmasına engel olabilir miydi? Olamazdı. Biz bunların, 'hayır' dediklerini yapmasaydık, şöyle bir çıkarın memlekette ne kalırdı. Ne yaptıysak, 'hayır' diyorlar. Üniversiteleri kurarken de ' hayır' dediler. Eğer bu zihniyet iktidar olsaydı, Nevşehir'in bir tane bile üniversitesi olmazdı. Hepsine karşı çıktılar. Ama şimdi kalkıp bambaşka şey söylüyorlar" diye konuştu.
'KAVGA, KRİZ VE ERKEN SEÇİM VAAT EDİYORLAR'
Muhalefeti eleştiren Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir 6'lı masa var. Toplanıyorlar, dağılıyorlar. 9-10 saat konuşuyorlar. Allah muhafaza bunlara bir imkan doğsa, memleket meselesi için biri Hanya´da diğeri Konya'da. Ne zaman bir araya getireceksin bunları. Saatlerce konuşturup anlaşamadan dağılacaklar. Anlaşmış gibi de dışarıya koz verecekler. Bu millet hep ne yapacak? Kaybedecek. Bunların istediği Türkiye'yi koalisyona yeniden çevirmek. Çok net söylüyorum. Bu masada bulunanlar Türkiye'yi yönetmeye talip, kudretli, iradeli, basiretli bir Cumhurbaşkanı adayı değil, kendilerinin yönetimine rıza gösterecek bir emir eri, kukla bir Cumhurbaşkanı adayı arıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kukla olur mu? 'Biz ne istersek onu yapacak' diyor. Yapmazsa seçimle ve Meclis´le tehdit ediyor. Kavga, kriz, kaos ve erken seçim vaat ediyorlar. Cumhurbaşkanını tehdit ile siyasi iktidarsızlık vaat ediyorlar. Daha milletin huzuruna çıkarken bunları vaat ediyorlar. Allah aşkına bunlara oy vermek, yeniden kaos getirmek demek. Şimdi cumhurbaşkanı adayları milletin huzuruna çıktı. Bir vaatte bulunacak. Vatandaş şimdi sordu. 'Sen bu vaatte bulundun ama arkanda oturanların rızasını aldın mı? Ben şimdi sana inanacağım, oy vereceğim. Şimdi arkandakiler de bu vade onay vermeyince benim verdiğim oy yerini bulacak mı? Sen vaadini yerine getirecek misin' diyecek. Sen çıkıp 'bana oy verin arkadakilere danışarak ortak akılla size bu dediklerimi yapmaya çalışacağım mı' diyeceksin. Nasıl olacak? İradesi yok, kudreti yok. Vaat edemiyor. Kendi hüküm ve karar veremiyor. Böyle birisi ülkeyi yönetebilir mi? Bırakın ülkeyi, aile yönetebilir mi? Bakkal yönetebilir mi? Şirket yönetebilir mi? Hiçbir şey yönetemezler. Recep Tayyip Erdoğan gibi kudretli, basiretli bir lidere alışmış Türk halkı onu asla değiştirmez. Allah'ın izniyle onları sandığa bir kez daha gömecekler."
'14 MAYIS'TA SEÇİM OLACAK'
Muhalefete eleştirilerini sürdüren Bozdağ, "14 Mayıs'ta seçim olacak. Seçim yaklaşırken her seçim döneminde yaptıklarını yapıyorlar. Şimdi 'seçim olacak biz YSK'ya güvenmiyoruz' diyorlar. Sen YSK'ya niye güvenmiyorsun.? 'YSK'nın üyelerini hep Cumhurbaşkanı atıyor' diyorlar. Ya Allah'tan kork. YSK'ya Cumhurbaşkanının atadığı tek bir üye dahi yok. YSK'nın 11 üyesi var. 6'sı Yargıtay üyeleri, 5'i de Danıştay üyeleri açısından salt çoğunlukta doğrudan seçiliyor.  Ama Sayın Kılıçdaroğlu haberdar değil. Hem milleti aldatıyorlar, yanlış bilgi veriyorlar hem de orayı karalıyor. Seçimler, yargı organlarının yönetim ve gözetimi altında yapılmaktadır. İlçe seçim kurulunda her partinin üyesi var. İl seçim kurulunda her partinin üyesi var. Yüksek Seçim Kurulu'nda her partinin üyesi var. Bütün partiler bir aradalar. Her içten ıslak imzayla kendileri tarafından tutanağı alınıyor. Tutanağın birer örneği de hepsine veriliyor. Ben net söylüyorum. Bizim seçim kanunumuza göre seçimde hile yapmak, seçimde hileyle sonuç elde etmek fiilen imkansızdır. Bunun aksini söyleyenler ya seçim kanununu bilmiyorlar ya ömürlerinde seçim nasıl olmuş vermemişler ya da yalandan dolandan yorum yapanlara itibar ediyorlar. Ama en önemlisi de şu; seçimi kaybedecekleri için şimdiden bahane hasadı yapıyor. Her seçim öncesi böyle yapıyorlar. Seçim yaklaştıkça 'seçimde gölge olacak' diyorlar. Mümkün değil" ifadelerini kullandı.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN SEÇİMDE ADAYLIĞI ANAYASAL HAKKIDIR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın yeniden aday olup olamayacağı tartışmalarına değinen Bozdağ, "Şimdi 'Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz diyorlar. Anayasaya aykırıdır noktasına geldiler. Ben şimdi size sormak istiyorum. Ben de sormaz mıyım, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. 'Gündemimize getirmeyeceğiz, meydanda yarışacağız. Sandıkta hesaplaşacağız' diyorsun ama şimdi 'aday olamaz' noktasına gelmiş durumdalar. Sebep ne? Korku dağları sardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde adaylığı anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanı adaylığı önünde anayasamızda da herhangi bir engel yoktur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-01-28 17:42:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma ...
Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma ...
Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma ...
Adalet Bakanı Bozdağ: İftira eden cezasını göze alsın
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ: İftira eden cezasını göze alsın
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir'de konuştu: (2)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir'de konuştu: (2)
(Görüntülü)BAKAN BOZDAĞ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA GÜNÜ PROGRAMINDA KONUŞTU -TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN BOZDAĞ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA GÜNÜ ...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir'de konuştu: (1)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir'de konuştu: (1)
Adalet Bakanı Bozdağ: "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil."
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ: "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil ...
ANADOLU MOZAİĞİ - Definecilerin ortaya çıkardığı mozaikler Kapadokya'nın sanat tarihine ışık tutuyor
YEREL HABERLER ANADOLU MOZAİĞİ - Definecilerin ortaya çıkardığı ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 ...
(Görüntülü)NEVŞEHİR&#039;DE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MÜNİBÜS DEVRİLDİ 1 ÖLÜ 13 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)NEVŞEHİR'DE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MÜNİBÜS ...
Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 1 kişi öldü, ...
Kapadokya jeotermal kaynakla sağlık turizminde de ön plana çıkacak
YEREL HABERLER Kapadokya jeotermal kaynakla sağlık turizminde de ön ...
Nevşehir protokolünden Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Nevşehir protokolünden Regaip Kandili mesajı
Yarıyıl tatilinde ailelerin gözdesi Kapadokya oldu
YEREL HABERLER Yarıyıl tatilinde ailelerin gözdesi Kapadokya oldu
Nevşehir'de gurbetçinin müzede unuttuğu çanta sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Nevşehir'de gurbetçinin müzede unuttuğu çanta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.