Kapadokya'ya ocak ayında 174 bin ziyaretçi

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ocak ayında 174 bin 222 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, geçen ocak ayında 174 bin 222 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri geçen yılın ocak ayında ise 88 bin 677 turist ziyaret etmişti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-02-05 12:19:55
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