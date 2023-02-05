Nevşehir Belediyespor - Amasyaspor: 4-0

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-STAD: Gazi

HAKEMLER: Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Büyükyılmaz, Nihat Ökten

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Şener, Birhan, Erdi (Dk. 46 Rahmi), Halil (Dk. 69 İbrahim), Orhan, Özgür (Dk. 82 Ali Kılıç), Baran, Hüseyin, Ömer (Dk. 46 Ali Kucık), Onur, Dilaver (Dk. 82 Batuhan)

AMASYASPOR: Taylan, Cumali, Can, İsmail, Ahmet (Dk.88 Semih), Muhammed, Emre (Dk. 88 Mehmet), Fevzi (Dk. 61 Yakup), Taha (Dk. 66 Hamza), Emircan (Dk. 61 Alper), Ethem

GOLLER: Dk. 48 ve Dk. 89 Ali Kucık, Dk. 73 Baran, Dk. 79 Özgür (Nevşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dilaver, Rahmi (Nevşehir Belediyespor), Ethem, Taylan, Hamza (Amasyaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Amasyaspor'u 4-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-02-05 17:04:05



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