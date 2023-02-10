Nevşehirli kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de bir araya gelen gönüllü kadınlar, depremzede çocuk ve kadınlar için kıyafet, yorgan ve yastık dikiyor.
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Nevşehirli kadınlar, depremzedeler için seferber oldu. Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi içerisinde bulunan atölyeleri kullanan kadınlar, hayırseverlerce karşılanan ve kendi evlerinden getirdikleri kumaş ve polar ile depremzedeler için atkı, bere, pijama, kıyafet, bebek kıyafetleri, çarşaf, yorgan ve yastık dikiyor. Dikilen yorgan, yastık ve kıyafetler hem kente gelen depremzedelere dağıtılıyor hem de deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Nevşehir Valiliği öncülüğünde başlatılan kampanyalarda yardım toplama merkezine teslim ediliyor. Gönüllü kadınlara, Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi´nin çalışan, eğitmen ve kursiyerleri de eşlik ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-02-10 11:53:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.