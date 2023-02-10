Nevşehirli kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de bir araya gelen gönüllü kadınlar, depremzede çocuk ve kadınlar için kıyafet, yorgan ve yastık dikiyor.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Nevşehirli kadınlar, depremzedeler için seferber oldu. Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi içerisinde bulunan atölyeleri kullanan kadınlar, hayırseverlerce karşılanan ve kendi evlerinden getirdikleri kumaş ve polar ile depremzedeler için atkı, bere, pijama, kıyafet, bebek kıyafetleri, çarşaf, yorgan ve yastık dikiyor. Dikilen yorgan, yastık ve kıyafetler hem kente gelen depremzedelere dağıtılıyor hem de deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Nevşehir Valiliği öncülüğünde başlatılan kampanyalarda yardım toplama merkezine teslim ediliyor. Gönüllü kadınlara, Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi´nin çalışan, eğitmen ve kursiyerleri de eşlik ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-02-10 11:53:59



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