Depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Hacıbektaş ilçesinde depremzede ailenin içinde bulunduğu otomobil refüje düştü. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hacıbektaş ilçesi İlicek köyü yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan 4 kişilik aile depremlerin ardından Bursa'daki yakınlarının yanına gitmek için otomobille yola çıktı. F.Ö.´nün kontrolünü yitirdiği 38 SH 273 plakalı otomobil, refüje düştü. Kazada, otomobildeki E.Ö. (16) yaşamını yitirdi, babası F.Ö. ile annesi D.Ö. ve kardeşi G.Ö. ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. E.Ö.´nün cenazesi ise Nevşehir Devlet Hastanesi´nin morguna kondu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-02-21 15:24:29



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