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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hataylı depremzede çift, Nevşehir'de evlendi

DHA

Hataylı depremzede çift, Nevşehir'de evlendi


Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)HATAY'dan deprem sonrası Nevşehir'e gelen Ömer Serper ile nişanlısı Gülay Sezer, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kıyılan nikahla dünyaevine girdi.
Düğün hazırlığı yapan ve 14 Şubat'a nikah tarihi alan çift, deprem felaketinin ardından bazı yakınlarıyla Nevşehir'e gelip, Kredi Yurtlar Kurumu Nevşehir Öğrenci Yurdu'na yerleşti. Çift, Nevşehir Belediyesi'ne nikah başvurusunda bulundu. Başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla afetzede çift için yurdun kafesinde nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikahını Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran kıydı. İmzaların atılmasının ardından Savran, evlilik cüzdanını teslim etti. Çiftin nikah şahitliğini yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Savran, gazetecilere, depremin ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, afetzedelerin yaralarının sarılması için çaba harcandığını belirterek, deprem nedeniyle tüm ülkeye başsağlığı diledi.
Nikah masasında buluşan depremzede çiftin, hayatın devam ettiğinin göstergesi olduğunu kaydeden Başkan Savran, "Bizler başımıza bir musibet geldiğinde buna sabrederiz. Sabır demek; hiçbir şey yapmadan oturmak, susmak değildir. Sabır, olumsuzluğa karşı kararlılıkla mücadele edip, mücadele ruhunu yitirmemektir. İnşallah bu nikah, sabrımızın bir sembolü olur. Geride kalanlar için hayat sürüyor. Umudumuzu yitirmemek gerekiyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-02-25 17:33:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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