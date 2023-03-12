Nevşehir Belediyespor - Çatalcaspor: 2-0

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-STAT: Gazi
HAKEMLER: Deniz Sercan Akgül,Ömer Akman,Samet Kaya
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Şener, Rahmi, Erdi, Orhan, Gökay (Dk. 77 İbrahim), Özgürcan, Ali Kucık, Baran (Dk.62 Murat), Hüseyin, Onur, Dilaver (Dk. 87 Ömer)
İDAŞ ÇATALCA SPOR: Akın, Yusuf, Mehmet , Reha, Yunus, Tayfun, Furkan (Dk.80 Mustafa), Emre (Dk.73 İsmet), Murat (Dk. 73 Mustafa), Yusuf, Selahattin, (Dk. 62 Burak)
GOLLER: Dk.6 Özgürcan, Dk. 90 Erdi (Nevşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Baran, Özgürcan, Dilaver (Nevşehir Belediyespor), Selahattin (İDAŞ Çatalcaspor)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği İdaş Çatalcaspor'u 2-0 yendi.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-03-12 19:26:57
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