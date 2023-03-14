Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu (2)

OTEL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine balayı için gelen Mutlu Akbaş (24) ile Kader Akbaş'ın (27) otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor. Soruşturma kapsamında otel sahibi E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-03-14 23:54:00
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