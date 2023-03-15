Balayındaki sır ölüm; genç çiftten geriye kalan görüntüler (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kapadokya bölgesine tatil için gelen Mutlu Akbaş (27) ile Kader Akbaş'ın (24) otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili otel işletmecisi Emin A.'nın ardından otel müdürü Tayfun U. ve otel çalışanı Ahmet B. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer yandan, hayatını kaybeden çiftin kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettikleri değerlendiriliyor. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsi raporunun sonuçlanması ile ortaya çıkacak. (DHA)Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-03-15 18:52:22
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